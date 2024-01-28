Какие пять сказок Астрид Линдгрен нужно обязательно прочитать детям

Книги шведской писательницы стали феноменом в мире детской литературы. Астрид Линдгрен умела по-особенному чувствовать детей – и писала для них такие истории, которые сама хотела бы прочитать, когда была маленькой девочкой.
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