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Советник главы Крыма показал лопасть беспилотника, который пытался атаковать Джанкой

Советник главы Крыма показал лопасть беспилотника, который пытался атаковать Джанкой

На один из украинских беспилотников, которые минувшим вечером атаковали крымский Джанкой, была нанесена аббревиатура USA.

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