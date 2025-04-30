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Депутат Белик: Зеленский цинично признается в целенаправленных терактах

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский демонстративно игнорирует возможность мирного урегулирования конфликта и прибегает к угрозам, подтверждая радикальный курс киевской власти.

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