Америка, какой её не знают и не понимают

25 апреля исполняется 79 лет со дня встречи советских и американских войск на Эльбе. Разумеется, США и СССР были союзниками в те годы, и разность политических систем не мешала бороться с общим врагом плечом к плечу.
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