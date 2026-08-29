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Царьград

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Спасатели МЧС извлекли тело мужчины 1954 г.р. из реки Урал

Спасатели МЧС извлекли тело мужчины 1954 г.р. из реки Урал

В Оренбургской области спасатели МЧС извлекли тело мужчины 1954 года рождения из реки Урал возле Дедуровки.

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