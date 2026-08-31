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Татар-информ

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ВТБ: льготное финансирование туризма за полгода превысило итог всего 2025 года

ВТБ: льготное финансирование туризма за полгода превысило итог всего 2025 года

ВТБ за первое полугодие 2026 года предоставил предприятиям малого и среднего бизнеса в сфере туризма 39 млрд рублей по программе льготного кредитования туристической инфраструктуры.

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