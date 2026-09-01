Лидеры ШОС подписали Бишкекскую декларацию 25-летия

По итогам заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в Киргизии лидеры стран-участниц подписали Бишкекскую декларацию, приуроченную к 25-летию ШОС.
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