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Лидеры ШОС подписали Бишкекскую декларацию 25-летия

По итогам заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в Киргизии лидеры стран-участниц подписали Бишкекскую декларацию, приуроченную к 25-летию ШОС.

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