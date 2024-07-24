«Скидка в июне 6%». Российская «вторичка» с дисконтом, а что в Крыму в июле?

В последний месяц действия «Господдержки» и прежних условий семейной ипотеки разница в ипотечных платежах на первичном и вторичном рынках в наиболее активных регионах, в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, составляла порядка 20-30%.
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