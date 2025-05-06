Хатсон, Селебрини и Вульф – претенденты на «Колдер Трофи». Мичков не вошел в топ-3 в голосовании журналистов за лучшего новичка сезона

Приз вручается лучшему новичку сезона НХЛ по итогам регулярного чемпионата. Защитник «Монреаля» Лэйн Хатсон, форвард «Сан-Хосе» Макклин Селебрини и вратарь «Калгари» Дастин Вульф набрали больше всех голосов представителей Ассоциации хоккейных журналистов.
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