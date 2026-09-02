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Мировое обозрение

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Трамп назвал условие для новой встречи с Путиным

Трамп назвал условие для новой встречи с Путиным

Дональд Трамп подтвердил готовность к личной встрече с Владимиром Путиным, однако обозначил принципиальное условие: переговоры на высшем уровне станут возможны лишь тогда, когда конфликт будет подходить к своему логическому завершению.

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