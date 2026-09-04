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Суд по делу Тарховых: сообщница проникла в окружение мэра еще во времена СССР

Суд по делу Тарховых: сообщница проникла в окружение мэра еще во времена СССР

САМАРА, 4 сентября, ФедералПресс. Заседание по делу об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи, продолжившееся 3 сентября, принесло новые сведения о сообщниках главной обвиняемой – внучки погибших Екатерины.

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