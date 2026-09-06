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Царьград

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Суд в Астрахани запретил сайты с запрещённым испанским хамоном

Суд в Астрахани запретил сайты с запрещённым испанским хамоном

В Астрахани суд запретил доступ к двум сайтам, распространявшим испанские хамон и сыры, ввоз которых в Россию запрещён с 2014 года.

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