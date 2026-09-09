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В Петропавловске-Камчатском введён режим повышенной готовности из-за выхода медведей в город

В Петропавловске-Камчатском с вечера среды введён режим повышенной готовности для всех служб, обеспечивающих безопасность граждан, из-за увеличения числа случаев выхода медведей в городскую черту.

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