Записки астраханского натуралиста. Зима недаром злится…

Автор рубрики - Владимир Паньков. Вот и подходит уже к окончанию февраль, последний месяц зимы. За окном еще холодно, особенно по ночам, температура то поднимается выше нуля, то опускается ниже, и довольно существенно.
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