Таиланд сократил срок безвизового пребывания россиян до 30 дней

Срок безвизового пребывания россиян в Таиланде с 15 сентября сократился с 60 до 30 дней. Как ранее напомнили в Консульском департаменте МИД России, с этой даты прекращает действовать принятое властями Таиланда в июле 2024 года одностороннее решение, позволявшее иностранным гражданам, включая россиян, находиться в стране без визы до 60 дней.
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