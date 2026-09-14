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Таиланд сократил срок безвизового пребывания россиян до 30 дней

Таиланд сократил срок безвизового пребывания россиян до 30 дней

Срок безвизового пребывания россиян в Таиланде с 15 сентября сократился с 60 до 30 дней. Как ранее напомнили в Консульском департаменте МИД России, с этой даты прекращает действовать принятое властями Таиланда в июле 2024 года одностороннее решение, позволявшее иностранным гражданам, включая россиян, находиться в стране без визы до 60 дней.

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