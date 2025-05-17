Вашингтон назвал переговоры Киева и Москвы в Турции успешными

По сообщениям зарубежных СМИ, встреча делегаций России и Украины в Стамбуле прошла успешноВ Турции завершились мирные переговоры российской и украинской сторон, по версии The American Conservative, встреча была успешной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии