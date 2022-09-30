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Подписаны документы о признании независимости Херсонской и Запорожской областей

Подписаны документы о признании независимости Херсонской и Запорожской областей

Российский лидер Владимир Путин подписал документы, в которых говорится о признании независимости вышеназванных областей, о чем сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации, где они и опубликованы.

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