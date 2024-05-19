Тренер Черчесов: Джикия может еще пару лет играть на высоком уровне

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов отреагировал на уход Георгия Джикии из московского "Спартака", заявив, что он может еще пару лет играть на высоком уровне, передает "Спорт-Экспресс".
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