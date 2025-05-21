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stopgame

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Разборки из-за фигурок по Baldur’s Gate 3, вторжение на Землю в Helldivers 2, обзоры RoadCraft…

Разборки из-за фигурок по Baldur’s Gate 3, вторжение на Землю в Helldivers 2, обзоры RoadCraft…

Просветлённые добрались до Супер-Земли в обновлении «Сердце демократии» для Helldivers 2, Wizards of the Coast и WizKids выпустили впечатляюще плохую коллекцию фигурок по Baldur’s Gate III, в файлах Black Ops 6 обнаружили элементы механики бега по стенам, компания Microids показала дебютный тизер-трейлер Syberia Remastered, журналисты опубликовали первые рецензии RoadCraft, в Сети появились предположения о создании новой игры в серии Tomb Raider, Крэйг Мэйзин рас .

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