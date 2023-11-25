Россиян предупредили об опасности зимнего солнца

Профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин 25 ноября рассказал об опасности зимнего солнца.В беседе с RT он объяснил, что ультрафиолетовое излучение от солнца на 95% состоит из UVA-лучей, которые не только обеспечивают загар, но и провоцируют старение кожи.