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Непристойные фото Ким Кардашьян у новогодней елки разочаровали фанатов

Непристойные фото Ким Кардашьян у новогодней елки разочаровали фанатов

Американская телезвезда поделилась снимками с фотосессии и разочаровала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Ну не ползает же и то хорошо!
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