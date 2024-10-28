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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Родри – первый игрок младше 30, получивший «Золотой мяч», с 2015 года

Сегодня награда лучшему игроку прошлого сезона досталась Родри из «Манчестер Сити». Испанцу 28 лет. В последний раз футболист, которому еще не пошел четвертый десяток, получал этот приз в 2015 году.

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