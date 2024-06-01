Более половины новых случаев ВИЧ-инфекции в РФ в 2023 году выявили в 24 регионах

В докладе Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2023 году» обратили внимание на пораженность вирусом иммунодефицита человека 24-х регионов РФ, где также обнаружено более 50% всех новых случаев инфицирования.