Более половины новых случаев ВИЧ-инфекции в РФ в 2023 году выявили в 24 регионах

В докладе Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2023 году» обратили внимание на пораженность вирусом иммунодефицита человека 24-х регионов РФ, где также обнаружено более 50% всех новых случаев инфицирования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии