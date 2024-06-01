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Более половины новых случаев ВИЧ-инфекции в РФ в 2023 году выявили в 24 регионах

Более половины новых случаев ВИЧ-инфекции в РФ в 2023 году выявили в 24 регионах

В докладе Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2023 году» обратили внимание на пораженность вирусом иммунодефицита человека 24-х регионов РФ, где также обнаружено более 50% всех новых случаев инфицирования.

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