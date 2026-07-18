Иран: По меньшей мере 10 000 человек остались без питьевой воды в 20 деревнях округа Джаск провинции Хормозган по состоянию на утро по местному времени после того, как США (США) нанесли авиаудары по опреснительной установке в деревне Бунджи.
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