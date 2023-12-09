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«Веселые старты» прошли для воспитанников Миллеровского социально-реабилитационного центра

Они были посвящены празднованию «Дня Конституции». Цель данного мероприятия – пропаганда здорового образа жизни, привлечение детей к занятиям физической культурой и спортом.

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