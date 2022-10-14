Врач-неонатолог рассказала, как спасают недоношенных младенцев

Неонатолог, доктор медицинских наук Елена Кешишян рассказала, как спасают недоношенных младенцев. По словам эксперта, во всем мире рождается примерно одинаковое количество недоношенных детей, их доля от пяти до шести процентов из всех родов.
Неонатолог, доктор медицинских наук Елена Кешишян рассказала, как спасают недоношенных младенцев. По словам эксперта, во всем мире рождается примерно одинаковое количество недоношенных детей, их доля от пяти до шести процентов из всех родов.
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