Вечерняя Москва

17 534 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николаевна
    Вот и хорошоFox News: Вашингт...
  • Сергей Oблезов
    Ну отразила, дальше ,что? Теперь все ушли в отпуск? Почему бы те места куда отступил враг не сравнять с землей? Или у...Власти Херсона за...
  • Михаил Новиков
    Сразу же после вступления в должность канцлера, шольц не производил впечатление политика достойного Германии. А сейча...Канцлер Германии ...

Врач-неонатолог рассказала, как спасают недоношенных младенцев

Врач-неонатолог рассказала, как спасают недоношенных младенцев

Неонатолог, доктор медицинских наук Елена Кешишян рассказала, как спасают недоношенных младенцев. По словам эксперта, во всем мире рождается примерно одинаковое количество недоношенных детей, их доля от пяти до шести процентов из всех родов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх