Доброго времени суток Потерялся Кокер Спаниель, зовут Тошасегодня в районе дунайского проспекта д 43к2 (школа 367) в районе 21:15На кличку врятли отзовется так как практически полностью глухойЕсли кто то владеет какой либо информацией, пожалуйста сообщите по номеру 89910227614.