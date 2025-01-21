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Новый Нижегородский

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Доброго времени суток Потерялся Кокер Спаниель, зовут...

Доброго времени суток Потерялся Кокер Спаниель, зовут...

Доброго времени суток Потерялся Кокер Спаниель, зовут Тошасегодня в районе дунайского проспекта д 43к2 (школа 367) в районе 21:15На кличку врятли отзовется так как практически полностью глухойЕсли кто то владеет какой либо информацией, пожалуйста сообщите по номеру 89910227614.

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