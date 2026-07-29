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Что известно о гибели ученого в Екатеринбурге и как продвигается расследование?

Что известно о гибели ученого в Екатеринбурге и как продвигается расследование?

После нападения на известного селекционера Никиту Зезина возбуждено уголовное дело, а его смерть взята на контроль главой СК России В Екатеринбурге расследуют нападение на двух ученых, после которого спустя десять дней скончался 67-летний доктор сельскохозяйственных наук, член-корреспондент РАН Никита Зезин.

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