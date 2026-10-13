Многодетные семьи Воронежской области получат субсидию на ипотеку

Претендовать на поддержку могут семьи, где третий или последующий ребенок появился на свет в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- РР Препараты Семавик...
- EP Препараты для леч...
- После массированн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым