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Воронежские новости

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Многодетные семьи Воронежской области получат субсидию на ипотеку

Многодетные семьи Воронежской области получат субсидию на ипотеку

Претендовать на поддержку могут семьи, где третий или последующий ребенок появился на свет в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года.

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