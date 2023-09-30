Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Что на самом деле произошло в Арцахе с российскими миротворцами

Что на самом деле произошло в Арцахе с российскими миротворцами

Наши друзья из Мартакерта, которые уже покинули Арцах, подтвердили информацию ранее опубликованную азербайджанскими правозащитниками относительно убийства российских миротворцев, хронология: - Азербайджанские войска прорвались в северную часть Арцаха захватив Дромбон и взяв в окружение села Вардадзор, Мец Шен, Неркин Хоратагх и Чанкатагх; - Армянская сторона уведомила миротворческий контингенто том, что по имеющейся информации азербайджанские солдаты в настоящее время занимаются массовыми расстрелами, изнасилованиями и надругательствами над трупами мирных жителей в упомянутых сёлах.

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