"НАМ ПОРА ПЕРЕСТАТЬ ОБМАНЫВАТЬ СЕБЯ. ВРАГ ЗАЙДЁТ В БЕЛГОРОД": ОТКРОВЕНИЯ ВОЕННОГО ХИРУРГА О СОТНЯХ ТЫСЯЧ УСТАЛЫХ МУЖИКОВ

Послушать этого выдающегося паникера-хирурга,так нам пора уже подписывать капитуляцию. Все у нас хреново и победа будет не за нами. Зато сам на фото всегда в супер-пупер экипировке. Болтун.А все эти канальчики сливают его дерьмо по интернету. И никто это не отслеживает. Или это плюрализм?

чД

человек Дубов

Помните как в феврале 2022 года смеялись и удивлялись в Москве - как это в Киеве так поступают ?? - раздают всем подряд оружие и создают ополчение, ой как плохо себя ведут! ну теперь самим пора создавать ополчение - ведь против нас те же люди и с тем же менталитетом воюют. , ; у них с дуру тоже смеялись над мангалами - теперь все используют - жизнь учит , ; Удивляет только как люди не замечают что нас втягивают в 3 войну подряд и мы бодро и с песнями за свою родину, во всех странах , идём убивать друг друга, даже не зная людей с противоположной стороны. На этом в 1917-ом большевики убедили людей революцию сделать, но всё против русских и обернулось. Идём в своей истории как по граблям, пока с 1918-го сидят безбожники в молельных стенах Кремля - источники центробежной силы, с которой борется армия на окраине и причина вымирания русских, - превышение смертности над рождаемостью каждый год от 300тыс. до 1млн. подавляющем большинстве русских людей. , ; подробности в знаниях, Веда по древнему - вторая нога, после Вера, по пути домой для наших душ, где не тля не ржа и воры не крадутся.