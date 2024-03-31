Удар по Киеву стал ударом по сознанию украинцев и Запада

Удар по Киеву стал для большинства украинцев ведром холодной воды. Исчезла иллюзия безопасности. Да и Запад уже не может скрывать от собственного населения тот факт, что обеспечить безопасность своего народа существующим вооружением невозможно.
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