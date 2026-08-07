Четырехлетний мальчик погиб на жаре в машине родителей

В турецкой провинции Мардин произошел несчастный случай, в результате которого четырехлетний мальчик скончался от теплового удара, произошедшего из-за длительного нахождения в перегретом автомобиле, сообщает Daily Star.
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