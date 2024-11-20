Дочка Кристины Орбакайте восхитила своей фигурой (видео)

В этом году новогодний эфир впервые за много лет пройдет без участия семьи Аллы Пугачевой. Если в прошлом году певицу Кристину Орбакайте ещё приглашали на съемки праздничных шоу, то в этом году этого уже не произошло.
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