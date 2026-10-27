Источник - nao24.ru Школы подождут Начнем с вопроса: какое значение имеет сейчас школа для России? Как никогда важное.
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На кого же из своих учителей так обижены авторы этих новшеств, что до сих пор мстят всем остальным?!