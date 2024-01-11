В Петербурге задержали водителя, оставившего сбитого подростка на светофоре

Юноша настолько сильно ударился о капот машины, что сломал себе кости таза. Правоохранительные органы задержали 51-летнего водителя Renault, который сбил 16-летнего пешехода на светофоре в Приморском районе Петербурга.
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