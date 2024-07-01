Эксперт по строительству Лазовский: при покупке жилья следует обращать внимание на репутацию застройщика

Владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский в беседе с Life рассказал, что при покупке квартиры в новостройке на этапе котлована первым делом следует обращать внимание на репутацию и профессионализм застройщика.
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