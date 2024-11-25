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Царьград

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Лукашенко отправился на деловые переговоры в Пакистан

Лукашенко отправился на деловые переговоры в Пакистан

Президент Белоруссии совершает очередной официальный международный визит.В понедельник, 25 ноября 2024 года Александр Лукашенко направился в столицу Пакистана Исламабад, где проведёт переговоры с премьер-министром этой страны Шахбазом Шарифом.

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