Лукашенко отправился на деловые переговоры в Пакистан

Президент Белоруссии совершает очередной официальный международный визит.В понедельник, 25 ноября 2024 года Александр Лукашенко направился в столицу Пакистана Исламабад, где проведёт переговоры с премьер-министром этой страны Шахбазом Шарифом.
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