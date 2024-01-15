В свете недостатка рабочей силы Россия обратила свой взгляд на Африку - в нашу страну скоро приедет 10 тысяч чернокожих рабочих.
В Россию едут 10 тысяч чернокожих строителей
Комментарии
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rafael yulaev
Ну а с ними жен,деток и других родственников,чтобы не тосковать по дому! Еще раз наступите на грабли, а потом разводите руками. Мол опять получилось,как всегда!
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10 час.
ИЯ
Ильдар Ямалетдинов
Очень сомнительный проект, из этого ничего хорошего не выйдет. Держитесь полицейские ,для вас море работы.
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6 час.
Mag Nit
Доверенные лица Путина.
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6 час.
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