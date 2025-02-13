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Царьград

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Наживается на русских меломанах. Доходы композитора Меладзе выросли в пять раз за 2024 год

Наживается на русских меломанах. Доходы композитора Меладзе выросли в пять раз за 2024 год

Компании сбежавшего из России композитора Константина Меладзе продолжают расти. Продюсер имеет двойное гражданство, Украины и Грузии, пересекать русскую границу опасается.

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