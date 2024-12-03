Врачи Нижегородского онкоцентра удалили женщине опухоль яичника весом 10 кг

Россиянка несколько лет не обращалась к гинекологу и запустила злокачественную опухоль яичника. К моменту удаления новообразование весило 10 килограммов, сообщила пресс-служба Нижегородского областного клинического онкологического диспансера.
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