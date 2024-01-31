Не прошёл испытания и Саливан слил Тайвань: такими темпами и Аляску вернут России

Разработанный Национальным институтом науки и технологии Чунг-Шань (NCIST), беспилотник может наблюдать за Тайваньским проливом в течение почти целого дня и оснащен передовыми системами электронного наблюдения и создания помех.
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