Столтенберг ушёл: назначен новый генсек НАТО (ВИДЕО)

Новым генсеком НАТО сегодня стал экс-премьер Нидерландов Марк Рютте. Йенс Столтенберг спустя 10 лет на посту передал полномочия генсека НАТО Марку Рютте.
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