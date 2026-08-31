Кадры горящего Киева привели в чувство Варшаву

Польша объявила союзникам по НАТО о нежелании размещать на своей территории ядерное оружие. Это разворот оборонной политики страны на 180 градусов Изображение: © РИА Новости / сгенерировано ИИ Много лет Варшава добивалась от западных союзников переброски их ядерных арсеналов на свою территорию.