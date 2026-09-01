В ФРГ заявили, что страна находится в состоянии войны с Россией

Германия в настоящее время находится в состоянии войны с Россией. Об этом заявил основатель немецкой оборонной компании Donaustahl Штефан Туман.
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