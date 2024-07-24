В Атлантическом океане затонуло судно с россиянами на борту

Семеро человек все еще числятся пропавшими без вести. Аварийные бригады прочесывают воды Южной Атлантики после того, как судно подверглось "неконтролируемому затоплению" Четырнадцать рыбаков, дрейфовавших в спасательных шлюпках у берегов Фолклендских островов, были спасены, но семь человек по-прежнему числятся пропавшими без вести, а еще шестеро считаются погибшими.