"Каждый удар молота - удар по врагу": Медведев поздравил русских плакатом с изображением Зеленского.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поздравил русских с первомаем, использовав при этом советский плакат, на котором изображён Владимир Зеленский вместо Гитлера с надписью "Каждый удар молота - удар по врагу".
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