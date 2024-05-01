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"Каждый удар молота - удар по врагу": Медведев поздравил русских плакатом с изображением Зеленского.

"Каждый удар молота - удар по врагу": Медведев поздравил русских плакатом с изображением Зеленского.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поздравил русских с первомаем, использовав при этом советский плакат, на котором изображён Владимир Зеленский вместо Гитлера с надписью "Каждый удар молота - удар по врагу".

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