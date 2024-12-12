Как катастрофа «Титаника» стала причиной гибели еще одного крупного парохода

Вы, вероятно, думаете: «Титаник» — это трагедия на века, и что общего у него с каким-то другим судном? На самом деле, связь существует, и она довольно необычная! После катастрофы «Титаника» в 1912 году мир пересмотрел морские правила и пришел к главному выводу: спасательных шлюпок должно быть достаточно для всех пассажиров.