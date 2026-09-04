SCALP на Украине: новая надежда Киева или очередная цель для ВС РФ? Хроника событий на утро 4 сентября

Законопроект об "адских санкциях" против России может быть заморожен до выборов. Между тем президент США Дональд Трамп требует от Европы вернуть деньги за Украину.
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