Леонид Агутин выпустил 15-й альбом и клип про Сочи

Друзья мои! Вместе с выходом в свет альбома «Включите свет», уж извините за небольшую тавтологию, я рад представить вам клип на песню из нового альбома «Сочи»! В главных ролях разыгранной истории режиссёром Кириллом Кузиным и продюсером Андреем Сергеевым выступили мои дорогие и замечательные Андрей Мерзликин и Любовь Толкалина! Так что, как минимум, за актёрский состав и съёмочную бригаду ручаюсь! Рад знакомству с Ладой Чуровской и, конечно, музыкальному сотрудничеству с легендарным гитаристом Джимми Розенбергом! А песня.